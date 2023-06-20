Парламент Финляндии одобрил кандидатуру нового премьер-министра

Парламент Финляндии одобрил кандидатуру Петтери Орпо на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Yle.

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Лидер победившей на парламентских выборах Коалиционной партии набрал 107 голосов за и 81 против. 11 депутатов отсутствовали.

«Сердечно благодарю вас за оказанное мне доверие», — сказал Орпо после оглашения результатов голосования.

Результаты голосования будут доведены до сведения президента Финляндии Саули Ниинистё, после чего он назначит нового премьера и утвердит состав нового правительства.

Орпо был избран в парламент от избирательного округа Варсинайс-Финляндия и является членом парламента с 2007 года. До избрания премьер-министром он также был временным спикером парламента.

Известно, что новым министром иностранных дел Финландии станет Элина Валтонен, министром обороны — Антти Хакканен, министром финансов — Риикка Пурра, министром внутренних дел — Мари Рантанен.

Оппозиционная Коалиционная партия во главе с Петтери Орпо стала победителем парламентских выборов в Финляндии.