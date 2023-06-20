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Лукашенко: Запад не оставит в покое страны ОДКБ даже после окончания конфликта на Украине

Западные страны не оставят в покое государства - члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) даже после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел стран ОДКБ.

Лукашенко: Запад не оставит в покое страны ОДКБ
© РИА Новости

"Надо понимать, что давить нас будут. Даже если этот конфликт на Украине закончится, все равно от нас не отстанут. Нам надо выработать общий план, не прогноз наших действий, а план, прежде всего в экономике", - сказал Лукашенко.

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