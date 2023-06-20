Лукашенко: Запад не оставит в покое страны ОДКБ даже после окончания конфликта на Украине
Западные страны не оставят в покое государства - члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) даже после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел стран ОДКБ.
"Надо понимать, что давить нас будут. Даже если этот конфликт на Украине закончится, все равно от нас не отстанут. Нам надо выработать общий план, не прогноз наших действий, а план, прежде всего в экономике", - сказал Лукашенко.