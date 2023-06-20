$83.99+0.3491.80+0.16

Обнародовано редкое видео взятия на абордаж субмарины наркоторговцев

Обнародовано редкое видео, на котором показано взятие на абордаж субмарины. Оно снято на восточном побережье США, передает «Комсомольская правда».

Береговая охрана обнаружила частную подводную лодку и вынудила сдаться ее экипаж. Злоумышленники перевозили более 7 тонн кокаина. Кадры снял несколько лет назад сотрудник береговой охраны США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американская береговая охрана изъяла 14 тыс. 153 фунта (примерно 6 тыс. 420 кг) кокаина, стоимость которого превышает $186 млн. Это девять разных партий наркотика, их перехватили в международных водах Атлантического океана и Карибского моря. Удалось задержать 12 подозреваемых в контрабанде, отметили в береговой охране.

В Новой Зеландии нашли в море кокаин на 300 миллионов долларов

Также Военно-морские силы (ВМС) Колумбии в координации с властями Соединенных Штатов и Панамы ранее конфисковали крупнейшую в 2023 году партию кокаина в Карибском море массой порядка 5,5 тонны.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители