Обнародовано редкое видео взятия на абордаж субмарины наркоторговцев

Обнародовано редкое видео, на котором показано взятие на абордаж субмарины. Оно снято на восточном побережье США, передает «Комсомольская правда».

Береговая охрана обнаружила частную подводную лодку и вынудила сдаться ее экипаж. Злоумышленники перевозили более 7 тонн кокаина. Кадры снял несколько лет назад сотрудник береговой охраны США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американская береговая охрана изъяла 14 тыс. 153 фунта (примерно 6 тыс. 420 кг) кокаина, стоимость которого превышает $186 млн. Это девять разных партий наркотика, их перехватили в международных водах Атлантического океана и Карибского моря. Удалось задержать 12 подозреваемых в контрабанде, отметили в береговой охране.