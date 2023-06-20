Госдеп потратит $1 млн на борьбу с «российской дезинформацией» на Украине и в Белоруссии

Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США намерен изучить «влияние России» и заняться разоблачением «российской дезинформации» на Украине, в Белоруссии и других странах Евразии. Об этом со ссылкой на соответствующий грант пишет RT.

В Госдепе намерены изучить «уязвимость» аудитории, которую Россия якобы могла бы использовать для влияния на политику в отношении Украины в странах-союзниках США.

Программа, реализация которой должна вестись в течение двух лет, также призвана повысить осведомленность украинцев и белорусов о способах противодействия «российской дезинформации».

«Для осуществления поддержки исследований, направленных на выявление и разоблачение поддерживаемых Кремлем дезинформационных и пропагандистских нарративов, тактик и субъектов, а также определение эффективных тактик, инструментов, технологий и стратегий для противодействия российской дезинформации на Украине, в Белоруссии и Евразии в 2023 финансовом году будет заключено соглашение о сотрудничестве», — говорится в описании гранта.

Целевую аудиторию проекта, на который планируется потратить $1 млн, составят должностные лица иностранных правительств, аналитические центры, вузы, организации гражданского общества, независимые СМИ и журналисты, а также блогеры.

Ранее стало известно, что посольство США в Киеве объявило тендер на представление поддержки украинским СМИ, которые должны доносить до аудитории «подтвержденную» информацию о военных и политических событиях. При этом одна из целей программы – противодействие «дезинформации» и «мифам российской пропаганды», а в фокусе внимания должны быть события в зоне боевых действий и в целом в политической сфере на Украине.