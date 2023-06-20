Трамп объяснил хранение секретных документов у себя дома

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что секретные документы могли оказаться у него дома, так как он покидал Белый дом «в спешке» и мог случайно захватить их с личными вещами. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

По словам Трампа, он ждал, пока у него появится время разобрать коробки, в которые также были упакованы некоторые из его личных вещей, включая футболки для гольфа и обувь, потому что он уезжал из Белого дома в спешке.

При этом Трамп назвал Национальное управление архивов и документации (NARA) США «радикальной левой группой» и предположил, что они могли специально «набить документами» его ящики во время рейда в Мар-а-Лаго.

В августе 2022 года ФБР провело обыск в поместье Трампа, причиной стало расследование о ненадлежащем обращении с документами.

Речь идет о служебных документах, в том числе секретных, которые Трамп забрал с собой, уходя из Белого дома. По американским законам такие документы являются государственной собственностью.

СМИ писали, что Национальный архив США долгое время требовал от Трампа вернуть документы, но получил лишь часть из них. В итоге представители архива пожаловались на Трампа в генпрокуратуру.

В архиве утверждали, что в поместье Трампа Мар-а-Лаго находится не менее 15 коробок с документами Белого дома, в том числе засекреченными. Сотрудники архива увидели их во время визита к Трампу.

Источники CNN сообщали, что за несколько месяцев до обыска в Мар-а-Лаго адвокаты Трампа получили инструкции «обезопасить комнату», в которой он хранил свои документы. После этого помощники Трампа добавили висячий замок в его подвал, где хранились некоторые бумаги.

Обвинение по этому делу Трампу предъявили в июне 2023 года.