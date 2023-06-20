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Байден заявил о «чертовски большой» работе Блинкена в Китае

Президент США Джо Байден заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен проделал «чертовски большую работу» во время своего визита в Китай. Его заявление приводит ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден заявил о «чертовски большой» работе Блинкена в Китае
© Lenta.ru

Байден отметил, что находится в контакте с Блинкеном через своего помощника по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Он проделал чертовски большую работу», — сказал американский лидер.

19 июня Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Америка отказывается поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с КНР. Также он сказал, что США не намерены устраивать новую холодную войну с Китаем.

Блинкен прибыл в Китай 18 июня, этот его визит в КНР стал первым в качестве главы Госдепа США.

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