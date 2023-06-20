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Многие районы Киева остались без света после ночных взрывов

Утром во вторник, 20 июня, многие районы Киева остались без электричества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание Klymenko Time.

Многие районы Киева остались без света после ночных взрывов
© Unsplash

В публикации утверждается, что из-за отсутствия света в столице также остановлена работа электротранспорта. В Киевской городской администрации добавили, что из-за повреждения внешних коммуникаций на станциях метрополитена временно не работают терминалы самообслуживания.

В ДТЭК позднее добавили, что причиной отключения стала авария на подстанции. Энергетикам удалось вернуть электричество в большинство домов, переведя их на резервный источник. Причину возникшей неполадки там не уточнили.

Напомним, что минувшей ночью в Киеве прозвучала воздушная тревога, которая длилась более 3,5 часов. СМИ сообщали о взрывах, которые прозвучали в столице, Киевской и Львовской областях.

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