Кулеба рассказал о «жесткой» встрече Зеленского с миссией из Африки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с мирной миссией Африки в Киеве были «жесткими» и в результате африканские лидеры даже изменили позиции по некоторым вопросам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Рада».

«Очень хорошо, что они приехали. Был очень откровенный разговор, местами жесткий», - сказал министр.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «очень четко расставил все точки над «и». В итоге представители Африки покинули Украину «с намного лучшим пониманием ситуации».

«Я думаю, что и некоторые их позиции изменились», - заключил Кулеба.

Россия и Украина ранее согласились принять африканскую делегацию, которая займется поиском мирного разрешения украинского кризиса.

В делегацию вошли представители Египта, Коморских островов, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Глава ЮАР Сирил Рамафоса подчеркивал, что Африка обеспокоена украинским кризисом, так как он напрямую влияет на страны регионы, вызывая рост цен на продукты и топливо.

16 июня члены миссии побывали на Украине, 17 июня они встретились с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Миссия представила предложение по урегулированию, состоящее из десяти пунктов. Среди них - деэскалация боевых действий, безотлагательное начало переговоров, освобождение военнопленных и возвращение детей в семьи.