В нескольких областях Украины слышны взрывы

Несколько взрывов произошло в ряде регионов Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

В частности, сообщается о взрывах в Харькове, а также в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях страны. Подробности случившегося не приводятся.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях Украины.