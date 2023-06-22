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В нескольких областях Украины слышны взрывы – СМИ

Несколько взрывов произошло в ряде регионов Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

В нескольких областях Украины слышны взрывы
© РИА Новости

В частности, сообщается о взрывах в Харькове, а также в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях страны. Подробности случившегося не приводятся.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях Украины.

В ночь на 21 июня несколько взрывов прогремело в Сумской и Черкасской областях Украины. Тогда сирены воздушной тревоги звучали в десяти регионах страны. До этого звуки взрывов были слышны во Львовской области Украины и административном центре региона, а также в Киеве.

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