Пока вы спали: Киев о ходе контрнаступления и новые антироссийские санкции

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В ЕП назвали сроки принятия 11-го пакета антироссийских санкций

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Европейский союз может принять 11-й пакет санкций против России в конце июня к саммиту ЕС. Такое заявление сделал депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек, пишет газета «Известия».

Он отметил, что самой большой угрозой для экономики России были ограничения на импорт энергоносителей и финансовые санкции, эти меры были приняты в прошлом году.

Бек признал, что правительство РФ оказалось подготовлено лучше, чем все ожидали, хотя размах рестрикций довольно внушительный.

Стало известно о новом пакете финансовой помощи ЕС Украине

Евросоюз (ЕС) готовит пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Источники утверждают, что предложение Еврокомиссии поможет финансировать текущие расходы правительства Украины. Пакет обнародуют 20 июня перед конференцией в Лондоне. До обнародования план может претерпеть изменения.

В СНБО Украины рассказали о ходе контрнаступления

Контрнаступление армии Украины идет по плану, никаких отклонений нет. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на ролик, опубликованный журналистом Русланом Осташко в Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что содержание этого плана знает лишь ограниченный круг лиц.

«Никаких отклонений от плана нет», — заверил Осташко.

Названо количество кислорода на борту пропавшего у «Титаника» батискафа

У застрявших на борту подводного аппарата, который пропал в районе обломков «Титаника» в Атлантике, осталось воздуха на трое суток — примерно на 96 часов. Такое заявление сделал адмирал Джон Могер рассказал Daily Mail, передает News.ru.

Он уточнил, что воздуха в субмарине, учитывая, что там находятся пять человек, хватит примерно на 96 часов. Однако прошло уже более 30 часов спасательной операции, а судно в водах Ньюфаундленда, где затонул «Титаник», так и не нашли, посетовал Могер.

Российский город ушел под воду после сильного ливня

Город Балаклава на побережье Крыма ушел под воду после сильного ливня. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».