В Черкасской области Украины произошли взрывы

В Черкасской области на Украине произошла серия взрывов. Об этом сообщила новостная служба «Факты» украинского телеканала ICTV.

Кроме того, взрывы прозвучали в Винницкой и Хмельницкой областях, сообщает издание.

В настоящее время на большей части территории Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги звучит в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны. Также тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой народной республики.