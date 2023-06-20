США изучат влияние РФ на политику в отношении Украины на Западе

Госдепартамент США объявил о поиске подрядчика для реализации программы по изучению «влияния России» на политику в отношении Украины в западных странах, передает RT со ссылкой на соответствующий документ. Уточняется, что ведомство хочет получить ответ на вопрос, какие уязвимости жителей этих государств Москва «вероятно попытается использовать» в ближайшие два года, чтобы повлиять на их отношение к киевскому режиму.