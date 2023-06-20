Моди рассказал о новом уровне отношений между Индией и США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его визит в Нью-Йорк и Вашингтон укрепит двусторонние связи, основанные на общих ценностях демократии, для решения глобальных проблем.

"Я направляюсь в США с государственным визитом по приглашению президента Джо Байдена и первой леди доктора Джилл Байден. Это специальное приглашение является отражением силы и жизнеспособности партнерства между нашими демократиями. Я уверен, что мой визит в США укрепит наши связи, основанные на общих ценностях демократии, разнообразия и свободы. Вместе мы сильнее в решении общих глобальных проблем", - сказал глава индийского правительства, отправляясь утром во вторник в Нью-Йорк из Нью-Дели.

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Его слова приводит на своем сайте МИД Индии.

"Связи между Индией и США многогранны, с углублением взаимодействия во всех секторах. США являются крупнейшим торговым партнером Индии по товарам и услугам. Мы тесно сотрудничаем в области науки и техники, образования, здравоохранения, обороны и безопасности", - сказал премьер Индии.

Он отметил, что стороны расширяют сотрудничество в оборонно-промышленном, космическом, телекоммуникационном, квантовом секторах, в области искусственного интеллекта и биотехнологий.

"Наши две страны также сотрудничают, чтобы продвигать наше общее видение свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона", - добавил Моди.

Как ранее сообщило индийское внешнеполитическое ведомство, официальная часть визита начнется 21 июня в Нью-Йорке, где премьер-министр Индии возглавит празднование Международного дня йоги в штаб-квартире ООН. В тот же день Моди отправится в Вашингтон, где 22 июня встретится в Белом доме с Байденом. Затем президент и первая леди дадут государственный ужин в честь главы индийского правительства. Кроме того, 22 июня премьер выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США.