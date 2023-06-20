В Киеве демонтировали памятник Юрию Гагарину

В Киеве демонтировали памятник советскому космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщил Украина».

Авторы канала сопроводили запись снимком, на котором от памятника остался лишь постамент. Бюст Гагарину, установленный в конце 1960-х годов, находился во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи в Киеве.

Космонавт посещал Киев 23 апреля 1966 года. Кроме того, Гагарин принимал участие в XX Съезде комсомола Украины, который проходил в городе.

Ранее сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Следующим захотели снести монумент советскому генералу Николаю Ватутину.

В августе в Борисполе Киевской области в рамках «декоммунизации и дерусификации» демонтировали аллею Героев Советского Союза. Бюсты героев планировалось перенести в Мемориал Славы в Кнышовом мемориально-парковом комплексе в Борисполе.