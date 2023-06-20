Байден перепутал даты и отправился в прошлое

"И, возможно, самое главное, что я пообещал: к 2020 году мы сохраним 30% всех земель и водоемов (ресурсов. – ред.), находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов, и одновременно сократим выбросы, чтобы уменьшить воздействие на климат", — пишет Fox News.