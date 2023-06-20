Байден перепутал даты и отправился в прошлое
Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Калифорнии "странным образом" пообещал сохранить "к 2020 году" 30% всех земельных и водных ресурсов США.
"И, возможно, самое главное, что я пообещал: к 2020 году мы сохраним 30% всех земель и водоемов (ресурсов. – ред.), находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов, и одновременно сократим выбросы, чтобы уменьшить воздействие на климат", — пишет Fox News.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь президента США Джо Байдена при его падении. Напомним, на торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо американский президент споткнулся, после чего упал на колено. Первая попытка Байдена самостоятельно встать оказалась неудачной, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.