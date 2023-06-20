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США пришли к пониманию позиции Индии в отношении России

Экс-посол Индии в США Мира Шанкар заявила, что Вашингтон пришел к пониманию позиции Индии в отношении России. Своим мнением она поделилась в преддверии визита индийского премьера Нарендры Моди в США.

США пришли к пониманию позиции Индии в отношении России
© ТАСС

По словам Шанкар, США обратили внимание, что у Индии есть стратегические императивы в отношении России. Дипломат отметила, что «обеим странам приходится преодолевать свои различные точки зрения по Украине».

Экс-посол отметила, что в конгрессе США обеспокоены тем, какие меры Вашингтон может предпринять, чтобы «отвадить Индию от России» или уменьшить зависимость Индии от России в области оборонного оборудования.

«Но Индия четко объяснила свою позицию как по своим связям с Россией, так и по российско-украинскому конфликту», —заверила Шанкар, объяснив, что Дели нацелен на модернизацию мощностей страны.

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