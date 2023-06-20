США пришли к пониманию позиции Индии в отношении России

Экс-посол Индии в США Мира Шанкар заявила, что Вашингтон пришел к пониманию позиции Индии в отношении России. Своим мнением она поделилась в преддверии визита индийского премьера Нарендры Моди в США.

По словам Шанкар, США обратили внимание, что у Индии есть стратегические императивы в отношении России. Дипломат отметила, что «обеим странам приходится преодолевать свои различные точки зрения по Украине».

Экс-посол отметила, что в конгрессе США обеспокоены тем, какие меры Вашингтон может предпринять, чтобы «отвадить Индию от России» или уменьшить зависимость Индии от России в области оборонного оборудования.