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Жалобы беженки с Украины шокировали немцев

Откровения переехавшей в Германию жительницы Украины возмутили читателей немецкой газеты Die Welt. Об этом пишет РИА Новости.

Жалобы беженки с Украины шокировали немцев
© globallookpress.com

В статье издания о трудностях с трудоустройством беженцев из Украины приводятся цитаты Ольги из Киева, которая прибыла в Берлин вместе с девятилетним сыном в прошлом году. Она пожаловалась на то, что украинкам не предлагают высокооплачиваемую работу, а из-за учебы сына она может работать только три-четыре часа в день по ставке 12 евро.

«Вы, немцы, не совсем понимаете разницу: украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы», — подчеркнула она.

Читателей Die Welt возмутили ее жалобы.

Marc Mu поделился своим негативным опытом от общения с беженцами из Украины и заявил, что они зачастую паркуются на платных стоянках и подтасовывают время прибытия и убытия, чтобы платить меньше или вовсе не платить. Он также считает, что украинцы не обладают большей ценностью, чем беженцы из арабских стран, и обвинил женщину в расизме.

«И почему вы считаете, что вы для нас лучше кого-то, кто приехал из арабской страны? Для меня важно, не откуда кто приехал, а то, что он делает и как себя ведет!» — написала Double A.

Она уверена, что украинцы вместо жалоб должны сказать «спасибо» за достойную и безопасную жизнь, которую им «предоставили задаром».

«Добро пожаловать в Германию! Тут ВСЕ так живут», — указал Lucky L.

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