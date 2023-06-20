Стало известно о новом пакете финансовой помощи ЕС Украине

По словам источников, предложение Еврокомиссии поможет финансировать текущие расходы правительства Украины . Отмечается, что пакет будет обнародован 20 июня, во вторник, перед конференцией, которая пройдет в Лондоне. Также до обнародования план может претерпеть изменения.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек заявил, что ЕС продолжит свой санкционный курс против России. По его словам, после принятия 11-го пакета рестрикций ЕС приступит к разработке 12-го. Однако, по его мнению, новые санкции ударят по населению Европы как минимум в той же мере, что и по России.