Сербские водители блокировали трассы на въезде в Косово

Водители грузовиков из центральной Сербии блокировали несколько трасс для грузового транспорта, которые ведут к КПП на юге и севере края. Несколько дней назад таким водителям запретили въезд косовоалбанские власти в Приштине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Kosovo Online.

Накануне сербы провели массовое шествие с транспарантами и флагами из северной Косовска-Митровицы в Звечан. Поводом стало задержание полицией самопровозглашенной республики уже шестого гражданина Сербии по подозрению в участии в беспорядках. Люди столпились перед зданием муниципалитета, рядом с усиленными нарядами НАТО KFOR. Там они провели мирную акцию с девизами «Сербы хотят мира» и «Стоп постоянному насилию».

Как сообщает портал, водители грузовиков с сербскими номерами заблокировали трассу Косовска-Митровица-Рашка. Они стоят на КПП «Ярине» уже несколько дней, недовольные действующим запретом косовоалбанских властей на ввоз товаров из Сербии. В Куршумлии трассу Ниш-Приштина в селе Рударе блокировали около 30 водителей.