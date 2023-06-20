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Названо количество кислорода на борту пропавшего у «Титаника» батискафа

Адмирал Джон Могер рассказал Daily Mail, что у застрявших на борту подводного аппарата, который пропал в районе обломков «Титаника» в Атлантике, осталось воздуха на трое суток. По его словам, на пропавшем батискафе запаса кислорода хватает на 96 часов. С момента начала спасательной операции прошло более 30 часов.

Названо количество кислорода на борту пропавшего у «Титаника» батискафа
© globallookpress.com

Субмарина имеет возможность быть под водой до 96 часов с пятью людьми, потребляющими кислород. Прошло уже более 30 часов спасательной операции, однако судно в водах Ньюфаундленда, где затонул «Титаник», так и не нашли, — сказал Могер.

Он добавил, что для поисков используются военный вертолет C-130 и патрульный самолет P-8. По его словам, операция по спасению осложняется тем, что батискаф преодолел большое расстояние прежде, чем пропасть.

Ранее океанографический институт Вудс-Хоул из Массачусетса опубликовал кадры с места крушения знаменитого лайнера «Титаник», затонувшего в Северной Атлантике в 1912 году. Ученые обнародовали видео в честь 25-й годовщины выхода одноименного фильма Джеймса Кэмерона. На архивных кадрах показан покрытый толстым слоем наростов корабль, обитателями которого стали рыбы и крабы. Рядом с лайнером разбросаны обломки мебели.

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