Кандидата в президенты США уличили во лжи
Ролик с участием кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди, был удален с платформы видеохостинга YouTube. Причиной такого поступка назвали содержание в записи кандидата ложной информации о вакцинации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.
«Мы убрали видео… за нарушение общей политики YouTube по не соответствующей действительности информации о вакцинации», — заявили в компании YouTube.
Там подчеркнули, что по правилам видеохостинга контент, предполагающий, что вакцины вызывают хронические побочные эффекты, запрещен к публикации. Упоминать можно только редкие побочные эффекты, официально признанные медицинскими властями.
Роберт Кеннеди-младший прокомментировал ситуацию и усомнился в том, что медиаплатформе следует подвергать цензуре кандидатов в президенты.
Ранее YouTube сообщил, что больше не будет удалять контент, который может распространять ложные утверждения о президентских выборах в США в 2020 году. В компании считают, что удаление такого контакте может иметь «эффект ограничения политической речи без значительного снижения риска насилия».