Кандидата в президенты США уличили во лжи

Ролик с участием кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди, был удален с платформы видеохостинга YouTube. Причиной такого поступка назвали содержание в записи кандидата ложной информации о вакцинации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

«Мы убрали видео… за нарушение общей политики YouTube по не соответствующей действительности информации о вакцинации», — заявили в компании YouTube.

Там подчеркнули, что по правилам видеохостинга контент, предполагающий, что вакцины вызывают хронические побочные эффекты, запрещен к публикации. Упоминать можно только редкие побочные эффекты, официально признанные медицинскими властями.

Роберт Кеннеди-младший прокомментировал ситуацию и усомнился в том, что медиаплатформе следует подвергать цензуре кандидатов в президенты.