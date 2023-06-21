В ЕС раскрыли срок принятия 11-го пакета антироссийских санкций

Новый пакет санкций Евросоюза против России будет включать в себя запрет на транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба», заявил в эфире польского телевидения посол Польши при ЕС Анджей Садось. По его словам, также российским грузовым прицепам будет ограничен въезд в еврозону.

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Там есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную «Дружбу», там же есть запрет въезда для российских грузовых прицепов, — сказал Садось.

Кроме этого, санкции будут наложены на 70 физических лиц, которых считают причастными к депортации детей с Украины, и 30 субъектов хозяйствования, которые обходят санкции и поддерживают ведение боевых действий в зоне СВО.

Постпреды ЕС на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций против России. Сообщалось, что новый пакет включает меры по борьбе с обходом ограничений, а также расширяет список индивидуальных санкций.