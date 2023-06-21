$84.25+0.0192.00-0.07

Евросоюз частично запретит транспортировку нефти по «Дружбе»

Новый пакет санкций Евросоюза против России будет включать в себя запрет на транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба», заявил в эфире польского телевидения посол Польши при ЕС Анджей Садось. По его словам, также российским грузовым прицепам будет ограничен въезд в еврозону.

В ЕС раскрыли срок принятия 11-го пакета антироссийских санкций
© 

Там есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную «Дружбу», там же есть запрет въезда для российских грузовых прицепов, — сказал Садось.

Кроме этого, санкции будут наложены на 70 физических лиц, которых считают причастными к депортации детей с Украины, и 30 субъектов хозяйствования, которые обходят санкции и поддерживают ведение боевых действий в зоне СВО.

Постпреды ЕС на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций против России. Сообщалось, что новый пакет включает меры по борьбе с обходом ограничений, а также расширяет список индивидуальных санкций.

Пресс-служба постпредства России при ЕС заявила, что разрабатывая 11-й пакет санкций, который будет включать рестрикции в отношении третьих стран, в Брюсселе не просчитали риски для самого Евросоюза. По мнению российских представителей, подобные меры могут оказать негативный эффект в экономическом и политическом плане для Европы.

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители