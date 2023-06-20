$83.99+0.3491.80+0.16

В СНБО Украины рассказали о ходе контрнаступления

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану. Соответствующий ролик опубликовал журналист Руслан Осташко в своем Telegram-канале.

В СНБО Украины рассказали о ходе контрнаступления
© РИА Новости

Чиновник уточнил, что содержание этого плана знает лишь ограниченный круг лиц.

«Никаких отклонений от плана нет», — заверил он.

При этом Данилов призвал не ждать, что боевые действия закончатся за день-два.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли больше половины личного состава при контрнаступлении на южнодонецком направлении. По словам подполковника Олега Чехова, российские подразделения при поддержке артиллерии и авиации сорвали две атаки противника в районе Новодонецкого.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале контрнаступления. Он не стал рассказывать подробности, сказав, что «мы обязательно это все будем ощущать».

29
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители