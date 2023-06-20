В СНБО Украины рассказали о ходе контрнаступления

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану. Соответствующий ролик опубликовал журналист Руслан Осташко в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что содержание этого плана знает лишь ограниченный круг лиц.

«Никаких отклонений от плана нет», — заверил он.

При этом Данилов призвал не ждать, что боевые действия закончатся за день-два.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли больше половины личного состава при контрнаступлении на южнодонецком направлении. По словам подполковника Олега Чехова, российские подразделения при поддержке артиллерии и авиации сорвали две атаки противника в районе Новодонецкого.