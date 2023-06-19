«Идет по плану»: СНБО о контрнаступлении Украины

Контрнаступление ВСУ идет по плану, содержание которого знает ограниченный круг лиц. Об этом в эфире «24 канала» заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Никаких отклонений от плана нет, но не стоит ждать, что операция закончится за день-два», — сказал он в эфире украинского телеканала.

Также Данилов отметил, что о плане знает ограниченный круг лиц, которые с целью сохранения секретности «ни с кем им не делятся».