$83.99+0.3491.80+0.16

«Идет по плану»: СНБО о контрнаступлении Украины

Контрнаступление ВСУ идет по плану, содержание которого знает ограниченный круг лиц. Об этом в эфире «24 канала» заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Идет по плану»: СНБО о контрнаступлении Украины
© globallookpress.com

«Никаких отклонений от плана нет, но не стоит ждать, что операция закончится за день-два», — сказал он в эфире украинского телеканала.

Также Данилов отметил, что о плане знает ограниченный круг лиц, которые с целью сохранения секретности «ни с кем им не делятся».

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видеозапись проверки украинских военных. По его словам, она прошла «в районе самых ожесточенных боев».

3
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители