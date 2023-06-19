Макрон подтвердил доставку ЗРК SAMP/T на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что зенитный ракетный комплекс SAMP/T уже доставлен на Украину и полностью готов к использованию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Макрон сделал во время своего выступления в авиасалоне Ле Бурже на конференции по системам ПВО.
«Рад вам сообщить совместно с моей коллегой Джорджей Мелони (премьер-министр Италии – прим. ред.), что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к эксплуатации», – заявил французский президент.
Отмечается, что ранее Франция уже поставила Украине партию из шести 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, двух систем ПВО Crotale, восемнадцати артиллерийских установок CAESAR, ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, порядка шестидесяти бронетранспортеров, противотанковые мины HDP-2A2, а также амуницию, снаряды, топливо, аптечки, сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Ранее Макрон допустил возобновление переговоров с Россией после контрнаступления ВСУ.