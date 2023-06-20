На поиски пропавшего батискафа рядом с «Титаником» направили два самолета

США и Канада отправили два самолета на поиск подводного аппарата, который пропал во время экспедиции к обломкам «Титаника». Об этом пишет The Toronto Post.

США выделили для поисково-спасательной операции в северной Атлантике военно-транспортный C-130, канадцы — противолодочный P8 Poseidon, а также исследовательское судно Polar Prince. Поисковую операцию примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье возглавляет американская Береговая охрана.

Представитель береговой охраны сообщил телекомпании CNN, что в подводном аппарате находятся пять человек.