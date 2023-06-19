Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую поддержку Украины

Зеленский и глава ЕК Фон дер Ляйен обсудили дальнейшую финансовую поддержку Украины
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины со стороны Европы.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
«Обсудили с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны затронули тему принятия очередного пакета санкций в отношении России.
В мае Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд.