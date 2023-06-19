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Зеленский и глава ЕК Фон дер Ляйен обсудили дальнейшую финансовую поддержку Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины со стороны Европы.

Зеленский обсудил с главой ЕК финансовую поддержку Украины
© globallookpress.com

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Обсудили с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны затронули тему принятия очередного пакета санкций в отношении России.

В мае Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд.

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