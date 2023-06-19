В Венгрии ответили на сообщения в США о планах по закупке HIMARS

Глава администрации Орбана Гуйяш: Венгрия никогда не заявляла о планах по закупке HIMARS
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия никогда не изъявляла намерения приобрести у США ракетные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает венгерское издание Telex.
Американский сенатор Джеймс Риш заявил, что Будапешт заказывал у США 24 установки HIMARS и свыше 100 ракет с соответствующими компонентами и поддержкой.
Министерство обороны Венгрии утверждает, что страна отказалась от покупки HIMARS из-за нежелания США продвигать переговоры по этому вопросу.
14 июня издание Index писало, что венгерское правительство интересовалось покупкой HIMARS в 2021 году, а не после начала СВО.
Ранее министр иностранных дел Венгрии заявил, что Дональд Трамп в качестве президента мог бы добиться мира на Украине. Глава венгерского внешнеполитического ведомства добавил, что желает Трампу удачи и надеется, что экс-президент США сможет успешно защититься против предъявленных судебных исков.