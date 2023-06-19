Klymenko Time: взрывы произошли в Сумской области

В Сумской области произошли взрывы, сообщает украинское издание Klymenko Time. Подробности источник не приводит. При этом тревога в регионе не объявлялась, свидетельствует ресурс "Карта воздушных тревог Украины". Официальная информация от руководства региона также не поступала. Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 19 июня в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошло около 10 взрывов. По его информации, это были "прилеты" по объектам Вооруженых сил Украины (ВСУ). О взрывах в Запорожье также сообщило агентство "Укринформ". В подконтрольной украинской стороне части Запорожской области объявили воздушную тревогу. 19 июня украинские СМИ также писали о взрывах в Херсоне. Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, находится под контролем Вооруженных сил Украины.