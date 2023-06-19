Буданов опроверг сообщения о своей гибели

Глава Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Kyiv Post опроверг сообщения о своей гибели и ранении. Об этом сообщает Life.

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По данным издания, украинская газета разместила у себя текстовое заявление от его имени на этот счет. В нем Буданов заявил, что на Украине создается спецотряд бессмертных командующих, поставив в один ряд себя, главкома ВСУ Валерия Залужного, Степана Бандеру, Симона Петлюру и Ивана Мазепу.

Он пообещал, что все они будут «ночью приходить во сны» к россиянам, стремящимся «захватить Украину».