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В сети опубликовали новое фото главы ГУР Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фото с руководителем Главного разведывательного управления (ГУР) республики Кириллом Будановым, который длительное время не появлялся на публике после сообщений о его тяжелом ранении. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В интернете опубликовали новое фото главы ГУР Украины
© Telegram-канал Klymenko Time
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