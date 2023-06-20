В интернете опубликовали новое фото главы ГУР Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фото с руководителем Главного разведывательного управления (ГУР) республики Кириллом Будановым, который длительное время не появлялся на публике после сообщений о его тяжелом ранении. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).