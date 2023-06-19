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В Белом доме заявили о конечной ответственности РФ за ЧП на Каховской ГЭС

США до сих пор не назвали виновника прорыва Каховской ГЭС

Вашингтон пока не пришел к выводу о том, что привело к разрушению дамбы Каховской ГЭС и кто несет за это ответственность. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

По ее словам, США «все еще оценивают» произошедшее, находясь в контакте с Украиной. Жан-Пьер добавила, что дамба находилась под контролем РФ, но оснований для ее подрыва у нее «не было». При этом она отметила, что Россия «несет конечную ответственность за разрушение» Каховской ГЭС.

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Напомним, что верхняя часть Каховской ГЭС оказалась разрушена 6 июня. В результате более 30 населенных пунктов были затоплены. По факту произошедшего возбудили дело о теракте.

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