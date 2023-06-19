"Я думаю, что это хороший шаг вперед. Мы думаем, что конструктивные переговоры госсекретаря с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] - это хороший шаг вперед. Вы это видели и, конечно, слышали от госсекретаря во время его сегодняшней пресс-конференции", - сказала она.