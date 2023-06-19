ООН оценила африканскую инициативу по конфликту на Украине

ООН одобрила африканскую инициативу по конфликту на Украине
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что одобряет попытку стран Африки помочь в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Хака, ООН приветствует желание африканских стран посодействовать в снижении напряженности между Россией и Украиной.
«Мы приветствуем усилия со стороны всех стран, в том числе африканских с целью снижения напряженности между Россией и Украиной. Посмотрим, какого прогресса можно достичь в рамках данной инициативы», – заявил он.
Хак также добавил, что вовлечение стран Африки в этот процесс является «очень позитивным знаком».
Ранее Совет Безопасности ООН анонсировал новое заседание по вопросу конфликта на Украине. Оно запланировано на 23 июня.
Рамблер: главные новости