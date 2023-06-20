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Китай захотел вместе с Африкой помочь урегулировать конфликт на Украине

Пекин готов вместе со странами Африки содействовать политическому урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее цитирует ТАСС.

Китай захотел вместе с Африкой помочь урегулировать конфликт на Украине
© Lenta.ru

«Китай готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, включая африканские страны, чтобы создавать благоприятные условия для политического урегулирования украинского кризиса», — сказала китайский дипломат.

Ранее лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса представил африканский мирный план по Украине из десяти пунктов. Основная составляющая инициативы — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути.

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