«Нищие кражи»: польские магазины столкнулись с волной воровства

Польский портал Money.pl рассказал, что магазины страны столкнулись с волной «нищих краж» на фоне высокой инфляции. Некоторые магазинные воры специально подсчитывают, сколько они могут украсть, чтобы не получить серьезных проблем с законом.

В апреле 2023 года инфляция в Польше составила 14,7 процента. Хотя показатель и находится на более низком уровне, чем в марте (тогда было 16,1 процента), снижение это чисто статистическое и цены в магазинах продолжают расти, подчеркивает Money.pl.

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Продукты питания занимают высокие места в рейтинге самых дорогих товаров в стране. Еда в Польше за год подорожала на 19,7 процента. Особенно молоко (на 31,3 процента) и сахар (67,1 процента). Высокие цены – одна из причин увеличения количества магазинных краж.

О растущей волне хищений дешевых товаров (в торговой индустрии их называют «нищими кражами») свидетельствуют данные польской полиции. Статистка показывает, что в 2022 году таких краж было на 30 процентов больше, чем в 2021-м, и на 60 процентов больше по сравнению с 2020 годом.

На явление жалуются представители торговой отрасли. Глава Польской организации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич рассказала, что люди не просто покупают меньше – они начали больше красть, в том числе на фоне развития касс самообслуживания, которые меньше контролируются работниками магазина.

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Владельцы небольших магазинов заявили изданию, что кражи стали настоящей «чумой».

«Есть даже такие [воры], которые точно подсчитывают, сколько они могут украсть, чтобы полиция ограничилась протоколом и оставила их в покое», – рассказали в одном из магазинов.

Порог стоимости украденного, разграничивающий проступок и преступление, увеличился в Польше с 2023 года. Его подняли с 500 до 800 злотых (с 10,2 тысячи до 16,4 тысячи рублей). Власти объяснили это решение высокой инфляцией.

Одно из решений – установка на товары специальных устройств для защиты от краж. В июле 2022 года одна из польских торговых сетей установила их на сливочное масло, а в марте 2023-го - на сосиски.

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