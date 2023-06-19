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Трасс оценила шутку про себя и салат латук

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала несмешной шутку, в которой срок ее пребывания на посту главы кабмина сравнивался со временем разложения салата латук. В эфире ирландской радиостанции RTE она заявила, что для нее подобные забавы кажутся ребяческими.

Трасс оценила шутку про себя и салат латук
© globallookpress.com

Я не думаю, что это было особенно смешно. Я думаю, что это ребячество, — сказала Трасс.

20 октября Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра. Она возглавляла британское правительство всего лишь 45 дней. Ранее в королевстве запустили саркастичное голосование на тему того, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера или салат латук в состоянии пригодности. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с юмором воспринял отставку Трасс, поздравив салат латук с победой.

Правление Трасс стало самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней и осталась еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827-м на 119-м дне правления.

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