Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала несмешной шутку, в которой срок ее пребывания на посту главы кабмина сравнивался со временем разложения салата латук. В эфире ирландской радиостанции RTE она заявила, что для нее подобные забавы кажутся ребяческими.

Я не думаю, что это было особенно смешно. Я думаю, что это ребячество, — сказала Трасс.

20 октября Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра. Она возглавляла британское правительство всего лишь 45 дней. Ранее в королевстве запустили саркастичное голосование на тему того, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера или салат латук в состоянии пригодности. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с юмором воспринял отставку Трасс, поздравив салат латук с победой.