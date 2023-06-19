Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные склады альянса опустошены. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Столтенберг сделал во время экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине. По его словам, арсеналы НАТО опустошены и в кратчайшие сроки должны быть восстановлены.
«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», – заявил он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине.
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