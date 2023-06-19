Подоляк заявил о «единственном пути» завершения конфликта на Украине
Единственным путем к завершению конфликта является максимальное усиление военного потенциала Киева и возвращение территорий. Такое заявление сделал советник главы офиса президент Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает «РИА Новости».
По его мнению, «никакое перемирие, к которому стремятся "миротворцы" в белом пальто» не сможет принести мир.
«Единственный путь... предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России. Как следствие — возвращение территорий», — сказал Подоляк.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступает против заморозки конфликта на Украине и мира на условиях России.
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