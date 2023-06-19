Анонсировано заседание Совбеза ООН по Украине
Согласно опубликованному проекту работы Совета Безопасности ООН, 23 июня организация проведёт заседание по вопросу ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Из текста проекта также следует, что обсуждение запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 по мск). Ожидается, что на заседании выступит заместитель генсека ООН по политическим вопросом Розмари ДиКарло. При этом конкретная тема, как и полный список выступающих, в документе не уточняется.
Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Денис Браун заявил, что организация будет добиваться гуманитарного доступа на левый берег Днепра.
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