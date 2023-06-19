Анонсировано заседание Совбеза ООН по Украине

Из текста проекта также следует, что обсуждение запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 по мск). Ожидается, что на заседании выступит заместитель генсека ООН по политическим вопросом Розмари ДиКарло. При этом конкретная тема, как и полный список выступающих, в документе не уточняется.