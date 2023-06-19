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Украина призвала Бангладеш поддержать «формулу мира» Зеленского

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что призвал Бангладеш поддержать «формулу мира» президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram.

Украина призвала Бангладеш поддержать «формулу мира» Зеленского
© РИА Новости

По словам премьера, он провел первый официальный телефонный разговор с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной Вазед.

«Призвал присоединиться к реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского», — написал премьер.

Он также обсудил с ней поддержку украинских инициатив, таких как Grain from Ukraine («Зерно с Украины»). По словам Шмыгаля, Бангладеш исторически является одним из крупнейших импортеров украинского зерна.

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