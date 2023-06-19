Украина призвала Бангладеш поддержать «формулу мира» Зеленского

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что призвал Бангладеш поддержать «формулу мира» президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам премьера, он провел первый официальный телефонный разговор с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной Вазед.

«Призвал присоединиться к реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского», — написал премьер.