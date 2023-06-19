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Запад пытается скрыть участие в контрабанде золота из Судана

Запад пытается скрыть участие компаний в контрабанде суданского золота. Об этом источник в российском Министерстве иностранных дел сообщил ТАСС.

Запад пытается скрыть участие в контрабанде золота из Судана
© РИА Новости

"На самом деле за этой пропагандистской "волной" скрывается прежде всего попытка "затушевать" участие многочисленных западных компаний в контрабанде 2/3 добываемого суданского золота, а также реализуемую в Африке практику "неоколониализма", которая основана на неравноправном обмене", - сказал источник в российском дипведомстве.

Ранее посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что страна ожидает расширения сотрудничества с РФ в сфере разведки и добычи полезных ископаемых. По словам посла, Россия могла бы помочь Судану своим опытом в сфере добычи полезных ископаемых. По мнению Сирраджи, традиционная добыча золота могла бы регулироваться лучше, а также стать более организованной.

До этого Сирраджа заявил, что слышал о допросах россиян на его родине и выразил уверенность, что возможное расследование дела будет беспристрастным. Дипломат рассказал, что о допросах ему известно из новостей. По его словам, если дело находится в процессе предъявления обвинения, то официальные органы не могут разглашать информацию по нему, которая может помешать процессу расследования.

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