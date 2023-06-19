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Президент Польши Дуда запретил состоять на госслужбе работавшим в органах госбезопасности ПНР

Президент Польши Анджей Дуда запретил состоять на государственной службе бывшим сотрудникам органов безопасности Польской Народной Республики (ПНР, существовала в 1945–1989 гг.), сообщили в канцелярии польского лидера.

Дуда запретил работать на госслужбе в Польше «спеслужбистам» 1944-1990 годов
© РИА Новости

В сообщении говорится, что президент Анджей Дуда подписал поправки в закон «О государственной службе». Отмечается, что новеллизация вводит среди прочего запрет трудоустраивать на государственную службу и в государственные учреждения офицеров и сотрудников органов безопасности ПНР, передает РИА «Новости».

В канцелярии премьера уточнили, что нормативный акт «вводит запрет на трудоустройство лиц, которые работали или служили в органах государственной безопасности в 1944–1990 годах или были сотрудниками этих органов, и прекращает трудовые отношения с этими лицами.

Ранее Анджей Дуда из-за критики со стороны Запада решил скорректировать новый закон о создании комиссии, расследующей якобы имевшее место «российское влияние» на принимаемые в республике решения.

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