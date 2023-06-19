Дуда запретил работать на госслужбе в Польше «спеслужбистам» 1944-1990 годов

Президент Польши Анджей Дуда запретил состоять на государственной службе бывшим сотрудникам органов безопасности Польской Народной Республики (ПНР, существовала в 1945–1989 гг.), сообщили в канцелярии польского лидера.

В сообщении говорится, что президент Анджей Дуда подписал поправки в закон «О государственной службе». Отмечается, что новеллизация вводит среди прочего запрет трудоустраивать на государственную службу и в государственные учреждения офицеров и сотрудников органов безопасности ПНР, передает РИА «Новости».

В канцелярии премьера уточнили, что нормативный акт «вводит запрет на трудоустройство лиц, которые работали или служили в органах государственной безопасности в 1944–1990 годах или были сотрудниками этих органов, и прекращает трудовые отношения с этими лицами.