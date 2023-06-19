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Санду одобрила запрет оппозиционной партии «Шор»

Президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление Конституционного суда о запрете оппозиционной партии «Шор». Об этом сообщает официальный сайт молдавского президента.

Президент заявила, что «Шор» несёт опасность для конституционного строя, а также безопасности Молдавии, так как была создана «из коррупции и для коррупции».

«Государственные учреждения проанализируют решение Конституционного суда и предпримут соответствующие шаги, для эффективного выполнения этого решения», – заявила она.

Санду также добавила, что граждане республики всегда отстаивали свою свободу и равноправие для всех.

Молдавскую партию «Шор» признали вне закона

«Молдаване хотят государство, которое будет защищать их от воров и вершить правосудие. Только государство, очищенное от тех, кто его разворовывает, может принести благо своим гражданам», – добавила президент.

Ранее Конституционный суд Молдавии запретил деятельность оппозиционной партии «Шор», а также признал её неконституционной.

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