Президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление Конституционного суда о запрете оппозиционной партии «Шор». Об этом сообщает официальный сайт молдавского президента.

Президент заявила, что «Шор» несёт опасность для конституционного строя, а также безопасности Молдавии, так как была создана «из коррупции и для коррупции».

«Государственные учреждения проанализируют решение Конституционного суда и предпримут соответствующие шаги, для эффективного выполнения этого решения», – заявила она.

Санду также добавила, что граждане республики всегда отстаивали свою свободу и равноправие для всех.

«Молдаване хотят государство, которое будет защищать их от воров и вершить правосудие. Только государство, очищенное от тех, кто его разворовывает, может принести благо своим гражданам», – добавила президент.