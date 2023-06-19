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В Госдепе рассказали об итогах визита Блинкена в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай обсудил с властями страны конфликт на Украине. Об итогах визита дипломата в КНР рассказали в американском Госдепартаменте, передает Reuters.

В Госдепе рассказали об итогах визита Блинкена в Китай
© Lenta.ru

В ведомстве уточнили, что госсекретарь также затронул вопросы безопасности США, такие, как проблема Северной Кореи, а также разведывательную деятельность Пекина на Кубе. На данный момент он уже покинул Китай.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном заявил, что Китай уважает интересы США и не будет бросать вызов Вашингтону. Китайский лидер подчеркнул, что соперничество между Вашингтоном и Пекином не отвечает интересам нашего времени.

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