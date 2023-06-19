В Госдепе рассказали об итогах визита Блинкена в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай обсудил с властями страны конфликт на Украине. Об итогах визита дипломата в КНР рассказали в американском Госдепартаменте, передает Reuters.

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В ведомстве уточнили, что госсекретарь также затронул вопросы безопасности США, такие, как проблема Северной Кореи, а также разведывательную деятельность Пекина на Кубе. На данный момент он уже покинул Китай.