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Президент Германии попросил Китай повлиять на Россию ради мира на Украине

Руководство Китая могло бы повлиять на Россию ради достижения «справедливого мира» в конфликте на Украине, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом на своей странице в Twitter написала его пресс-секретарь Керстин Гаммелин.

Президент Германии попросил Китай повлиять на Россию ради мира на Украине
©  Mindaugas Kulbis / AP

«Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай мог бы использовать свой глобальный политический вес и оказать влияние на Россию для выработки справедливого мира», — сообщила она об итогах переговоров президента с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Отмечается, что немецкая сторона также подчеркнула важность китайско-американских отношений для обеспечения глобальной безопасности и призвала усилить канал коммуникации между Пекином и Вашингтоном.

По словам Гаммелин, «сегодня Китай — крупнейший партнер Германии по торговле товарами», но при этом Пекин все больше становится для Берлина конкурентом и соперником на политической арене.

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