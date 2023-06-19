Президент Германии попросил Китай повлиять на Россию ради мира на Украине

Руководство Китая могло бы повлиять на Россию ради достижения «справедливого мира» в конфликте на Украине, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом на своей странице в Twitter написала его пресс-секретарь Керстин Гаммелин.

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«Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай мог бы использовать свой глобальный политический вес и оказать влияние на Россию для выработки справедливого мира», — сообщила она об итогах переговоров президента с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Отмечается, что немецкая сторона также подчеркнула важность китайско-американских отношений для обеспечения глобальной безопасности и призвала усилить канал коммуникации между Пекином и Вашингтоном.