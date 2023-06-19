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Супруга Зеленского Елена заявила о встрече в Израиле с лидером страны Герцогом и его женой

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила в своем Telegram-канале о первом визите в Израиль, где встретилась с израильским лидером Ицхаком Герцогом и его женой.

Жена Зеленского встретилась с президентом Израиля
© Телеграм-канал «Олена Зеленська»

"Начала свой визит в Израиль со встречи с президентской четой", - сказано в сообщении.

Она также добавила, что сотрудничает с первой леди Израиля Михаль Герцог в проектах по ментальному здоровью.

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Ранее газета The Times of Israel со ссылкой на источники писала, что Елена Зеленская собирается приехать в Израиль в середине июня. По информации издания, в рамках визита она, в частности, встретится с супругой израильского президента. Как ожидалось, что визит первой леди Украины будет связан с помощью Киеву, в том числе реабилитацией украинских солдат в Израиле.

17 июня стало известно, что министр обороны Израиля Йоав Галант может провести переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым по вопросу военной помощи Украине, но при этом страна не намерена поставлять летальное оружие.

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