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Президент Молдавии приветствовала запрет партии «Шор»

Президент Молдавии Майя Санду поддержала решение Конституционного суда страны о запрете деятельности оппозиционной партии «Шор» в стране. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте президента Молдавии.

«Это решение, ожидаемое обществом, именно потому, что жители Молдовы ценят и хотят жить в демократическом и правовом государстве, где преступным организациям мешают захватывать государство», - заявила Санду.

По ее мнению, оппозиционная партия «представляет опасность для конституционного строя и безопасности государства». Санду уверена, что решение КС поможет республике «стать государством, которое наказывает и предотвращает коррупционное использование государственных и общественных денег в личных интересах».

Конституционный суд Молдавии признал антиконституционной оппозиционную партию «Шор» и запретил ее деятельность в стране

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Молдавская оппозиционная партия «Шор» намерена обжаловать решение Конституционного суда в Европейском суде по правам человека. Вице-председатель партии, депутат фракции «Шор» Марина Таубер назвала заседание КС «постыдным процессом», а запрет деятельности партии опасным прецедентом.

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