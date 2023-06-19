На Украине задержали еще одного священника УПЦ

Пограничная служба Украины сообщила о задержании на въезде в Киев священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), мужчина передан Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится на сайте погранслужбы.
В ведомстве заявили, что в мобильном телефоне священника якобы нашли "пророссийский контент".
В начале июня погранслужба Украины объявила о задержании священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заподозрив его в причастности к "диверсиям". При этом пограничники не объяснили, на основании чего священнослужителя обвиняют в причастности к "диверсиям".
Также генеральная прокуратура Украины сообщала, что настоятеля монастыря канонической УПЦ из Мелитополя обвинили "в коллаборационистской деятельности" за сотрудничество с Российской Федерацией.
10 июня заместитель председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова заявила, что ведомство поддержало обращение к украинскому парламенту по запрету деятельности канонической Украинской православной церкви.