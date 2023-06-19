Молдавскую партию «Шор» признали вне закона

Конституционный суд (КС) Молдавии 19 июня признал оппозиционную партию «Шор» антиконституционной. Об этом сообщает NewsMaker.

Суд мотивировал решение 41 статьей Конституции, в которой указано, что «партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, являются неконституционными».

NewsMaker отмечает, что решение КС невозможно оспорить.

Перед уходом судей на совещание адвокат правительства Эдуард Дигоре заявил, что во время процесса было представлено достаточно доказательств подкупа партией протестующих «для дестабилизации ситуации в стране».

Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политическими. Адвокаты заявили, что часть доказательств ничего не подтверждает, а еще часть - были добыты незаконным путем.

Перед зданием суда прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен человек, рассказало издание. Они скандировали «Долой Майю Санду», «Свобода», «Мы - народ».

В ноябре 2022 года правительство Молдавии утвердило запрос Минюста в КС с требованием объявить партию «Шор» вне закона. В Минюсте утверждали, что деятельность партии «противоречит принципам верховенства закона и ставит под угрозу суверенитет и независимость» страны.